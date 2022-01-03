إسبانيا – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن مهاجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا، المعار إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن انتقال موراتا إلى برشلونة تم بنسبة 95%، حيث اتفق اللاعب بالفعل على شروط عقده الشخصي مع النادي الكتالوني.

كما اتفق برشلونة مع “البيانكونيري”، على إتمام الصفقة كإعارة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى الحصول على موافقة أتلتيكو مدريد، على وضع بند يمنح “البلوغرانا” أحقية شراء عقد اللاعب مستقبلا.

وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى فقط عثور يوفنتوس على مهاجم بديل في الميركاتو، لمنح الضوء الأخضر لرحيل موراتا.

وذكرت “آس” أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، واثق من أن موراتا سيتواجد معه في بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في السعودية هذا الشهر.

يذكر أن ألفارو موراتا (29 عاما) بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق ريال مدريد خلال الفترة بين عامي (2010-2014)، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس ويعود إلى ريال مدريد في الموسم (2016-2017)، وبعد ذلك التحق بفريق تشيلسي (2017-2020)، ومنه إلى أتلتيكو مدريد ثم إلى يوفنتوس من جديد عام 2020.

المصدر: وكالات