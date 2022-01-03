إسرائيل – أعلن اليوم الاثنين عن وفاة الوزير الإسرائيلي السابق، موردخاي بن بورات عن عمر يناهز 98 عاما.

ولد بن بورات في بغداد عام 1923 وقدم إلى إسرائيل من موطنه عام 1945 والتحق في صفوف تنظيم الهاغانا العسكري حيث كان قائد سرية في الحرب عام 1948. وبعد ذلك عاد إلى العراق للعمل على تمكين هجرة اليهود العراقيين إلى إسرائيل حيث تم اعتقاله عدة مرات من قبل السلطات العراقية.

وعام 1979 أرسل إلى إيران لمؤازة اليهود الإيرانيين على الفرار عقب الثورة الخمينية.

وكان بن بورات قد شغل منصب رئيس المجلس المحلي اور يهودا لمدة 14 عاما وفي العام 1965 انتخب عضوا في الكنيست من قبل حزب “رافي”، ثم شغل منصب وزير في حكومة الليكود في الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي العام 2001 منح موردخاي بن بورات جائزة اسرائيل لعطائه للدولة مدى حياته.

المصدر: مكان