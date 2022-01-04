العراق – أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤول في التحالف الدولي بالعراق، بأنه “تم إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين على قاعدة تضم قوات للتحالف في البلاد”.

وأشار المسؤول لـ”فرانس برس” إلى أنه “تم إسقاط المسيرتين” ، موضحا أن “القدرات الدفاعية في قاعدة عين الأسد العراقية قامت بتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين هذا الصباح”.

وأضاف: “محاولة الهجوم لم تكن ناجحة، ولا يوجد ضحايا”، في حين أن هذا الهجوم هو الثاني خلال أقل من يومين ضد المصالح الأمريكية في البلاد، بعد هجوم مماثل أمس الاثنين تزامن، مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بضربة أميركية في مطار بغداد.

المصدر: “فرانس برس”