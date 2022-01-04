إيران – أدت الفيضانات في جنوب إيران إلى إخلاء 5 قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان، في حين أفيد بمصرع شخصين في محافظة فارس.

وقال مدير عام إدارة شؤون الأزمات بمحافظة هرمزكان، مهرداد سلحشور، إن 5 قرى في قضاء ميناب بمحافظة هرمزكان قد تم إخلاؤها جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت المحافظة، موضحا أنه تم إيواء سكان القرى المذكورة في الملاجئ كما أخليت بعض أحياء بلدة بارسيان أيضا.

وأضاف “اجتاحت الفيضانات الطرق والمنازل في بندر عباس وميناب وقشم وبعض أحياء بارسيان وسنغي في رودان”.

في السياق، لقي شخصان حتفهما في محافظة فارس بجنوب إيران جراء الفيضانات، وفق ما أفاد مسؤول إغاثي محل.

وقال مهدي خوبيار، نائب مدير جمعية الهلال الأحمر في فارس، إن “شخصين من هذه المحافظة علقا في سيل المياه ولقيا حتفهما”، وفق ما نقلت عنه وكالة “نادي المراسلين الشباب” المرتبطة بالتلفزيون الرسمي الإيراني.

ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن خوبيار قوله إن الهلال الأحمر “قدم مساعدات إغاثة وأنقذ” مئات الأشخاص.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في الجمهورية الإسلامية، حذرت الأحد من تساقط أمطار غزيرة وحصول فيضانات في المحافظات الجنوبية للبلاد، بما يشمل كرمان وهرمزكان، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بتسجيل أضرار في عدد من الأراضي الزراعية في هرمزكان، وتعطل الحركة في بعض الطرق جراء غزارة الأمطار.

كذلك، تحدثت عن أضرار طالت بعض البنى التحتية في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران.

المصدر: “فارس”+AFP