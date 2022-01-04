إيران – بلغت التجارة الخارجية في إيران خلال شهر واحد فقط 13.172 مليون طن بقيمة 8.951 مليار دولار بنمو سعري 25 بالمئة وكمي 3 بالمئة على أساس سنوي.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، إن “التجارة الخارجية للبلاد في شهر “آذر” التاسع من السنة المالية الجارية المنتهي 20 ديسمبر 2021 بلغت 13.172 مليون طن بقيمة 8.951 مليار دولار بنمو سعري 25 بالمئة وكمي 3 بالمئة على أساس سنوي”.

وبين المتحدث، أن الصادرات الإيرانية في الشهر المذكور بلغت 9.593 مليون طن بقيمة 4.041 مليار دولار بنمو كمي 0.5 بالمئة وسعري 23 بالمئة.

وأشار الى أهم الأسواق التصديرية بهذا الشهر، مبينا أن الصين تصدرت الترتيب بـ 1.977 مليون طن بقيمة 1.126 مليار دولار والعراق 1.839 مليون طن بـ 649 مليون دولار تلاهما كل من الإمارات 1.013 مليون طن بقيمة 499 مليون دولار وتركيا 338 ألف طن بقيمة 363 مليون دولار وأفغانستان 269 ألف طن بـ 141 مليون دولار.

المصدر: وكالات