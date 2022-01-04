ليبيا – تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين في جولة شملت المدينة الرياضية وملعب النهر بطرابلس رفقة وزراء الرياضة ووكيله والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء أعمال إعادة التأهيل التي تتم للملعبين وكافة مرافقهما.

الجولة التفقدية جاءت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة عقب استئناف الشركات المنفذة لأعمال الصيانة عقب توقفها لعدة سنوات.

ويأتي هذا كدعم لعودة الحياة لقطاع الرياضة، وخلال الزيارة شدد الرئيس على ضرورة استكمال كافة الأعمال في أسرع وقت، وعلى ضرورة لعب كافة مباريات الدوري المحلي على الملاعب الليبية، ولتكون جاهزة في مشاركات الفرق الليبية في المسابقات القارية.

كما أشاد بالحراك الرياضي الذي يطالب بالإهتمام بالملاعب الرياضية على مستوى الدولة.