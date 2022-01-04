ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن حكومة الوحدة عجزت عن تحقيق أهم الأهداف المحددة لها، وهي توحيد المؤسسات وتهيئة وتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين، أشار إلى أن سياسات عبد الحميد الدبيبة الاقتصادية انحصرت ما بين الاصطفاف مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، الذي قدم النفقات المطلوبة للحكومة في ظل امتناع البرلمان عن اعتماد ميزانيتها ،وبين التوسع في تدعيم العلاقات الخارجية عبر بوابة شراكات واتفاقيات التعاون الاقتصادي سواء مع دول جوار أو إقليمية، حتى إن لم يستطع تنفيذ ما ورد بها من التزامات لقصر عمر حكومته الانتقالية، ولتطلبها لتدفقات مالية كبيرة.