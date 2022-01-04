ليبيا – وصف المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح حديث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في البرلمان بـ”المرتبك” و”غير المدعم بالأدلة والبراهين”.

الشح وفي تصريح لموقع “الحرة” الأمريكية قال: إن السايح حاول بكلامه دفع المسؤولية من عليه بسبب إفشال الانتخابات، ووضع عدة مبررات.

وأشار الشح إلى أن التهديد الذي كان يتحدث عنه السايح عبارة عن مظاهرة فقط خارج المفوضية من قبل شخصيات تعترض على القوانين الانتخابية والطريقة التي تمت بها، ولم تقتحم المفوضية، وإن كان هناك تهديد شخصي لعماد السايح.

وأضاف: “خلال جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري رد على السايح بأن المفوضية لم تخاطب البرلمان بأن هناك من اقتحمها”، مشيرًا إلى أن السايح أيضًا لم يتقدم بأي بلاغ للنائب العام.

ورأى أن السايح لم يكن مقنعًا بأن هناك موانع قانونية أو لوجستية منعت إجراء الانتخابات، ولكن المانع الرئيسي هو سياسي لأن هناك طرفًا لا يقبل بدخول أطراف مرجح نجاحها، وبالتالي تم تأجيل الانتخابات.

واتهم الشح البرلمان وبالتحديد عقيلة صالح وخليفة حفتر بأنهم هم الذين هددوا السايح بعدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، بعد أن قبلت المحكمة طعون نجل الرئيس الأسبق، سيف الإسلام القذافي ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

كما رأى أن ليبيا غير مهيأة لإجراء انتخابات رئاسية في عدم وجود دستور، لكنها مهيأة لإجراء انتخابات نيابية لتنهي الانقسام والتنازع.

وأردف: “الانتخابات النيابية التي ستجري في 13 دائرة انتخابية موزعة على الأراضي الليبية، وستكون فيها فرص النجاح لكل الأطراف السياسية وفرص التمثيل ويمكن إجراؤها؛ لأنها لا تخضع لمركزية أو منطقة معينة، وبالتالي فهي فرصة لإنهاء الانقسام والتنازع بين مؤسسات الدولة خاصة مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة وحكومة منتخبة في جنيف”.

وحول إذا ما كان الأمن الحالي يستطيع أن يحمي الانتخابات إذا أجريت، رغم أن الأمن غير موحد في ليبيا، قال: “نعم، كل منطقة مسؤولة عن الأمن فيها”.

وأضاف: “مثلًا المنطقة الشرقية، فإن مسؤولية الأمن تقع على عاتق حفتر التي يتحكم في هذه المنطقة، أما في الغرب فإن الحكومة هي المسؤولة، وبالتالي فإن الانتخابات البرلمانية ستكون أكثر أمانًا وهدوءًا، بعكس الانتخابات الرئاسية التي سوف تكون فيها النتيجة صفرية، بمعنى أن واحد فقط من المرشحين هو الذي سيفوز برئاسة ليبيا، وقد لا يقبل البعض بالنتيجة”.

الشح اعتبر أن الحل يكمن في أن يضع البرلمان المنتخب الدستور ثم يستفتى عليه الشعب، وبناء عليه تجرى الانتخابات الرئاسية التي ستكون نتيجتها ملزمة للجميع بنص الدستور المستفتى عليه من الشعب.