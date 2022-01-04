ليبيا – اعتبر رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب جاب الله الشيباني أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، اتبع نهجًا عزز المركزية بالعاصمة وتفرد بإصدار القرارات، ما ألقى بظلاله على أداء غالبية الوزراء منذ بداية عملها، لفت إلى تمتع بعض الوزراء بخبرة وحماس لإحداث تطوير في مجالهم، وضرب مثلًا على ذلك بما حققه وزير النفط محمد عون في وزارته.

الشيباني وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين أضاف: “الجميع يعلم أن الدبيبة يستحوذ على صلاحيات وزرائه، فضلًا عن إصداره القرارات باسم مجلس الوزراء دون الرجوع له، وهذه الأسباب هي التي كشف عنها نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية حسين القطراني، ومعه كافة وزراء إقليم برقة عندما أعلنوا انشقاقهم عن الحكومة في أكتوبر الماضي، إلى جانب أسباب تتعلق بتهميش مطالب المنطقة الشرقية”.

وتابع الشيباني: وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، التي كانت في مقدمة الوزراء الذين عُلقت عليها الآمال الكبيرة مبكرًا في إحداث قدر من التغيير الإيجابي، جاء أداء حقيبتها نهاية المطاف محبطًا لكثيرين لعدم لمعالجة قضية تكدس الموظفين بالسفارات الليبية بالخارج، وتقليص حجم تلك السفارات، وعدم وضع سياسية خارجية تعبر عن أولويات البلاد”.

ورأى الشيباني أن الحكومة لم تقدم أي شيء بشأن تحسين مستوى الأوضاع المعيشية للمواطنين، وخصوصًا فيما يتعلق بمشاكل انقطاع الكهرباء والسيولة وانعدام الأمن خصوصًا بالمنطقة الغربية حيث تسيطر الميلشيات، فضلًا عن فضيحة عدم توفير الكتاب المدرسي، والتي انتهت بتقديم وزير التربية التعليم موسى المقريف، ككبش فداء وسجنه احتياطيًا، رغم أن المسؤولية تضامنية بينه وبين رئيس الحكومة.

وانتهى إلى أن أغلب قرارات الدبيبة اتسمت بالعشوائية ودون دراسة لأي تداعيات مستقبلية، خصوصًا أن بعضها لم يتحقق كالإعلان عن تأسيس أربعة صناديق لإعادة إعمار كل من بنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس، دون تسييل الأموال المطلوبة.