ليبيا – كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عما تقرر بعد جلسة الإحاطة من المفوضية لمجلس النواب وبناء على تقرير لجنة متابعة الانتخابات وتقرير المخابرات الليبية وتقرير وزارة الداخلية

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه تقرر اعادة النظر في موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق بين المفوضية ومجلس النواب، بعد إزالة القوة القاهرة وعلى المفوضية تقديم تقرير لمجلس النواب يعكس إمكانية إجراء الانتخابات في موعد محدد بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة.

وتابع: “علمًا بأنه في نهاية الجلسة سأل رئيس مجلس النواب المكلف رئيس المفوضية هل تستطيع إجراء الانتخابات في 24 يناير، فرد قائلًا: لا أستطيع قبل رفع القوة القاهرة”.