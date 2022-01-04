بغداد – أكدت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إنها تستهدف إنتاج نحو 8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، من خلال حفر آبار نفطية جديدة في البلاد.

وأعلنت الوزارة في بيان، إتمام أعمال حفر 7 آبار جديدة في حقل “الحلفاية” النفطي في محافظة ميسان (جنوب)، ضمن برامج رفع الطاقة الإنتاجية للخام النفطي، مؤكدة خطتها لـ”زيادة إنتاج الخام إلى 8 ملايين برميل بحلول 2027″.

وأوضحت أن “حقل الحلفاية النفطي وبموجب عمليات تطويره، شهد حفر عشرات الآبار النفطية فيه، وتشييد مجمعات إنتاجية ومكاتب للتشغيل، إضافة إلى مد خطوط الإنتاج والتصدير”.

ويعتبر حقل الحلفاية من الحقول الكبيرة العائدة لـ”شركة نفط ميسان”، حيث يقدر المخزون النفطي للحقل بنحو 16 مليار برميل منها 4 مليارات قابلة للاستخراج في الوقت الحالي، ويضم 8 مكامن مستكشفة.

وتتولى شركة ” بتروتشاينا” الصينية حفر الآبار النفطية في حقل نفط الحلفاية منذ بدء تطوير الحقل.

وبات العراق يعتبر الشركات الصينية شريكا “استراتيجيا” في مجالي استخراج وتسويق نفطه.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول