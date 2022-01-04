ليبيا – أكد رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة أن الوضع الوبائي مستقر، ومعدل الإصابات لا يتجاوز حالتين في أكثر من 14 مركزًا بالمنطقة الشرقية.

العيضة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الإثنين أضاف: “لم نلاحظ أي زيادة بعد الإعلان عن المتحور أوميكرون ولم نسجل وفيات”.

وأشار إلى أن الإقبال على التطعيمات كبير نتيجة زيادة الوعي لدى المواطنين، والإعلان عن دخول المتحور الجديد للبلاد.

وتابع: “نواصل تطعيم طلبة المدارس للفئات العمرية المستهدفة، ولدينا مخزون كافٍ من اللقحات بـ3 أنواع، والإقبال مستمر”.

وأردف: “مخزوننا من الأوكسجين مطمئن، ولدينا نقص في الأدوية، بسبب عدم دعم الإمداد الطبي، ونوفر اللازم بجهود ذاتية من وزارة الصحة”.

العيضة أكد أن مكافآت الكوادر الطبية في طريقها إلى الحل، واصفًا الوضع العام بـ “الجيد”.