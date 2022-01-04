ليبيا – قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا إنه قبل الحديث عما هو مأمول من مجلس النواب الآن لا بد من التذكير أن هناك أزمة ثقة ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة لحد كبير، خاصة بالنظر للممارسات التي قام بها البرلمان في الفترة السابقة خاصة في الشهور الأخيرة، بحسب قوله.

القماطي اعتبر خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن ما قام به مجلس النواب هو انفراد بإصدار قوانين ضعيفة ومعيبة ومخلخلة كانت مصممة أن تفشل وألا تكون هناك انتخابات، ومن ثم مجلس النواب لحد كبير هو من أوقف وافشل الانتخابات عندما منع وهذا موثق في بيان الـ 72 نائب الذين طالبوا المفوضية بعدم نشر القائمة النهائية الرسمية للمترشحين للرئاسة.

وتابع: “بالفعل أوقف انتخابات 24 من ديسمبر، الآن بعد الانفراد من قبل مجموعة صغيرة داخل مجلس النواب يقودها عقيلة صالح وبعد الممارسات والأزمة في الثقة من الصعب للمشاهد والمواطن أن يثقوا في النوايا الجديدة لمجلس النواب أنه الآن شكل لجنة من 10، ويريد أن يتواصل مع كل الأطراف ومع مجلس الدولة والأحزاب السياسية والقوة العسكرية والمدنية الموجودة على الساحة”.

كما أضاف: “هناك تأكيد على أننا لا بد أن ننتظر لنرى بالفعل أن الفعل سيكون مطابق للقول، كما أن هناك خللًا آخر في هذا الطرح من قبل مجلس النواب، عندما يقول سنتواصل مع جميع الأطراف بما في ذلك مجلس الدولة، وهنا لست بموقع الدفاع عن مجلس الدولة، هنا اعتبر أن مجلس الدولة عبارة عن طرف من الأطراف كمؤسسات المجتمع المدني وأحزاب، وبينما الواقع يقول إننا وفق اتفاق الصخيرات ومجلس الأمن وجنيف”.

وأكد على أن مجلس الدولة هو الشريك المباشر مع مجلس النواب في المسار السياسي وتحديد الخطوات التي يجب القيام بها وتحديد أي خارطة طريق، مستبعدًا أن يكون مجلس النواب أبلغ مجلس الدولة بذلك.

وأردف: “استبعد أن يكون الآن مجلس النواب استيقظ وأخطأ بالشهور الماضية، وأنه أدرك أن الشارع لديه سخط كبير على ممارسات مجلس النواب وأنه الآن عاد لرشده ويريد أن يطبق اتفاق الصخيرات ومسار جنيف ويتعامل مع مجلس الدولة كشريك”.

وبيّن أنه خلال اجتماع مجلس الدولة مع لجنة خارطة الطريق تم التطرق للمسار الدستوري والسلطة التنفيذية وإعادة تشكيل الحكومة مرة أخرى، وهناك هوس لدى مجلس النواب وبعض أعضاء مجلس الدولة بالحكومة والتشكيلة الحكومية والوزارات والوزراء؛ لأن كل واحد وكل مجموعة لديهم في بالهم وزير أو وكيل يريدون أن يوصلوه حتى يضع يده على الميزانية، مبديًا استغرابه من عدم الحديث عن الانتخابات بالرغم من أن موضوع الساعة هو الانتخابات وهذا ما يهم المواطن، بحسب قوله.

وتوقع أن تشهد جلسة اليوم الإثنين التي سيعقدها مجلس النواب بحضور عماد السايح، توضيح للمواقف كونها جهة تنفيذية تتبع مجلس النواب وتأخذ الأوامر والتوجيهات منه وكذلك القوانين ورفضت التعامل مع مجلس الدولة، بالتالي في اللحظات الأخيرة مجلس النواب شكل لجنة من خمسة أسماها لجنة الخمسة للتواصل مع المفوضية، وما قيل وما دار في الكواليس أن اللجنة طلبت من المفوضية التوقف عن نشر القائمة النهائية الرسمية لمترشحي الرئاسة، وعندما لا تنشر القائمة الرسمية يعني أنها لن تستطيع أن تخطوا للأمام في إجراء الانتخابات.

القماطي استطرد قائلًا: “كذلك بيان 72 نائبًا الذين خاطبوا بوضوح المفوضية بالتوقف، بالتالي أعتقد أن مجلس النواب هو من يتحمل وقف الانتخابات وعرقلتها رغم انه سيحاول أن يرمي الكرة الملتهبة لمرمى المفوضية ويحملها المسؤولية وهي قادرة أن تدافع عن نفسها. لماذا مجلس النواب أوقف الانتخابات؟ لأنه من البداية ليس هناك نية صادقة أو رغبة في إجراء الانتخابات سواء رئاسية أو برلمانية، لأن القوانين معيبة صممت لكي تفشل وفي اللحظة الأخيرة عندما المفوضية حاولت أن تجري الانتخابات حتى في هذه القوانين وكانت تسير في الاتجاه الصحيح تدخل مجلس النواب مرة أخرى وأوقفها، لأنه لا يوجد هناك نية لإجراء الانتخابات، وبالتالي نعيد مرة أخرى أزمة الثقة وسوء النية”.

وتساءل: “لماذا الآن سقط موضوع الانتخابات بالكامل من المشاورات سواء مجلس النواب ولجنة الخارطة مع مجلس الدولة أو ما يتم الآن من كلام عن لقاءات تتم في المغرب ومصر وتركيا؟ يؤسفني القول إن مجلس الدولة يتعامل مع النواب من موقف ضعف وليس من موقف قوة وموقع شريك وهذا لا يبشر بخير”، وفقًا لتعبيره.

وفي الختام قدم نصيحة لمجلس الدولة بضرورة التمسك بشراكتهم الكاملة مع مجلس النواب، ويجب أن يكون لديهم إصرار أن عقيلة صالح يجب أن يظهر علنًا لجانب رئيس مجلس الدولة كشريك متفق بالتزام الصخيرات.