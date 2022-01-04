ليبيا – ثمن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مواقف الجزائر حكومة وشعبا مع ليبيا خلال السنوات الماضية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد جاء موقف اللافي خلال لقاء جمعه بسفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين وفيه أعرب عن تقديره لكل الجهود الجزائرية التي بذلت لحل الأزمة الليبية من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف المحلية بهدف الوصول لتسوية تسهم في استقرار البلاد.

وأضاف البيان إن شنين نقل للافي تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمجلس الرئاسي وتأكيده على عمق العلاقات التي تربط الشعبين.