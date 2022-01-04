ليبيا – أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يدرس في كندا، بل زارها للسياحة فقط، وأن مستوى الدبيبة العلمي هو ثانوية عامة في العلوم التطبيقية لا أكثر، ولا يعادل شهادة جامعية كما يدعي.

اليسير وفي مداخلة له عبر برنامج “العد العسكي” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين، أوضح أن هناك تقاربًا بين فتحي باشاآغا وعقيلة صالح، إلا أن الواقع يشير لتحكم الإخوان المسلمين بالمصرف المركزي وهذا التحكم يساهم في تقوية الدبيبة.

وختم اليسير بالقول: إن السيطرة المسلحة الإخوانية تسيطر على البلاد، وإن الحكومة ستبقى بالقوة لعدم وجود مقاومة شعبية لها.