ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة أن السبب الرئيس الذي أدى إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي، هو الخلل في التشريع وعدم صدور قانون انتخابي، سواء قانون خاص بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية.

بن شرادة في تصريح لقناة تلفزيون “العربي” القطري قال: إن البرلمان وصل الآن إلى مرحلة الانسداد، لذلك شكّل لجنة خارطة طريق مهمتها النظر في المسار الدستوري.

وعن أسباب عدم وجود لقاء مباشر بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال اجتماعات المغرب، لفت بن شرادة إلى أن اللقاءات بين المجلس والبرلمان لم تنقطع أبدًا على كافة المستويات.

بن شرادة اختتم تصريحه بالقول: “إنّ عدم اجتماع عقيلة والمشري ليس بغريب، وهو يعتمد على نتائج اجتماع لجنة خارطة الطريق في المقام الأول”.