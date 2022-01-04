ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إنه بالفعل تم اللقاء الأحد بين رئيسي مجلس الدولة خالد المشري ومجلس النواب عقيلة صالح في المغرب.

بن شرادة اعتبر في تصريح لمنصة “فواصل” أن هذا اللقاء بحد ذاته مؤشر إيجابي يسهم في حلّ الأزمة السياسية، ولا أحد يعرف تفاصيله وما دار فيه من نقاش بعد.

وتابع: “التقينا لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس، بحضور رؤساء اللجان القانونية والسياسية والحوار والمصالحة والاقتصاد بمجلس الدولة، لتبادل الآراء والتوافق بين المجلسين”.

ولفت إلى أنه تم الاستماع إلى طرح أعضاء لجنة خارطة الطريق التي تهدف إلى الاجتماع مع كل الأطراف السياسية والقوى الفاعلة على الأرض لوضع خارطة طريق، وكان تركيزهم الأهم على المسار الدستوري للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة على أسس صحيحة.

وأشار إلى أن التركيز على المسار الدستوري شيء إيجابي، مبينًا أنه في مجلس الدولة يحظى هذا المسار باهتمام، لأنه المسار الوحيد في كل الاتفاقيات المحلية والدولية الذي لم يطبق بالشكل المطلوب.

كما أضاف: “كان هناك توافق في الرؤى على ما طُرح في الاجتماع، وكما يعلم الجميع، فلا بد أن يتفق المجلسان لحل الانسداد السياسي الحالي، وهذا ما نطمح إليه بدلا من اللجوء إلى خيارات أخرى”.

وشدد على أن مجلس الدولة سيشكل لجنة للمسار الدستوري تدرس إمكانية وضع أسس دستورية مع مجلس النواب وهيئة الدستور، وربما يستغرق ذلك وقتا طويلا لأنه يحتاج إلى نقاشات وحلول وتفاهمات بين المجتمعين.

وبيّن في الختام أنه لم يتم التطرق في الاجتماع إلى مسألة تغيير السلطة التنفيذية الحالية، فهي جاءت باتفاق ملتقى الحوار السياسي، ومدتها 18 شهرًا لم تنتهِ بعد.