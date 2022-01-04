ليبيا – أكدت رئيس تكتل الوحدة الوطنية النيابي فاطمة بوسعدة أن المناقشات مع مفوضية الانتخابات انصبت حول أسباب تأجيل إجراء الانتخابات خاصة ما يعرف بالقوة القاهرة، مشيرة إلى أن المتابع للوضع العام في ليبيا يرى أنه لم يستجد جديد أمني يدفع لإعلان حالة القوة القاهرة، والمفوضية حتى يوم الانتخابات المؤجلة كانت تؤكد جاهزيتها فنيًا لإجراء الاستحقاق، وكذلك الأجهزة الأمنية كل في نطاقه كان يؤكد جاهزيته لإجرائها، على حد قولها.

بوسعدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” ، أوضحت أن انتظار تحسن الوضع الأمني في جميع أنحاء ليبيا قبل إجراء الانتخابات يعني عدم إجرائها في القريب العاجل، مؤكدة أنه يمكن الاتفاق على إجراء الانتخابات بمجرد التوافق على تعديلات في القوانين الانتخابية وتحديد قاعدة دستورية حتى لو بتعديل الإعلان الدستوري، والتوصل لدرجة ثالثة من الطعن الانتخابي.