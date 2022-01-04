تركيا – بلغت صادرات ولاية بورصة شمال غربي تركيا، 14 مليارا و959 مليونا و238 ألف دولار، خلال العام الفائت.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن بورصة حلّت في المركز الثالث بعد إسطنبول وقوجا إلي، ضمن الولايات الأكثر تصديرا خلال 2021.

وشكلت صادرات بورصة 6.63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

ووصلت صادرات الولاية التركية إلى 184 دولة وإدارة ذاتية، بجانب 14 منطقة حرة.

وحلّت مبيعات المركبات في المركز الأول ضمن صادرات بورصة، حيث بلغت عائداتها 6 مليارات و698 مليون دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة من بورصة، حلّت ألمانيا في المركز الأول بمليارين و138 مليونا و208 آلاف دولار، تلتها فرنسا بمليار و655 مليونا و18 ألفا، ثم إيطاليا بمليار و207 ملايين و24 ألفا.

الأناضول