ليبيا- تناول تقرير إخباري نشره موقع “ريليف ويب” الإنساني الأممي الجهود الجارية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقية عديدة إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد استفادة عديد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الصومالية من خدمات المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة للحماية وإعادة الإدماج لهؤلاء في مجتمعاتهم بعد تجارب رهيبة عاشوها في ليبيا.

ووفقا للتقرير حافظت المبادرة على تركيزها الأصلي المتمثل في تزويد المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل بخيار العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية لتزويدهم بالدعم القائم على الاحتياجات لإعادة بناء حياتهم إذ تدعم المبادرة 3 مراكز للاستجابة للهجرة غير الشرعية في الصومال.

ونقل التقرير عن مدير مركز موارد المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة الصومالية مقديشو محي الدين عبد الله تأكيده إن الهجرة غير الشرعية تعرض حياة من يخاطرون للقيام بها لمخاطر جمة فيما تحدث بعض العائدين لبلادهم عن تجاربهم في ليبيا لتوعية الشباب بهذه المخاطر.

ترجمة المرصد – خاص