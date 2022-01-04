لبنان – شهدت العديد من المناطق اللبنانية حوادث سرقة غريبة من نوعها، وسط أزمة اقتصادية تعد الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وأفاد موقع “لبنان 24” بإقدام مجهولين على سرقة أضواء الحمامات من داخل أحد المساجد في وسط منطقة القبة، وفروا الى جهة مجهولة، مشيرا إلى أنه تمت سرقة مولد مياه وقطع من إحدى السيارات في منطقة القلمون.

ولفت الموقع إلى أن مجهولين أقدموا على سرقة إطار إحدى السيارات عند مفترق بلدة كوشا، وقاموا برفع السيارة ووضع خشبة صغيرة تحتها ثم عمدوا إلى سرقة الإطارات ولاذوا بعدها بالفرار.

وكان عدد من رواد وصفحات موقع التواصل الاجتماعي في لبنان، قد تداولوا خبرا عن سرقة مغسل للموتى بإحدى البلدات البقاعية سرقة مغسل للموتى، في حين كانت قد شهدت بلدة الطيري في وقت سابق، محاولة لسرقة نعش/ حمالة للموتى، بينما لاذ السارقون بالفرار فور قدوم أحد أبناء البلدة إلى المكان، وعثر على النعش قرب الجبانة، إذ أن النعش مصنوع من الألمنيوم ويستهدفه السارق بهدف بيعه وكسب ثمنه.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية