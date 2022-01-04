الولايات المتحدة – أكدت أنتشا بارانوفا الدكتورة في العلوم البيولوجية، إن المناعة التي تتشكل بعد الإصابة بسلالة “دلتا”، لا تحمي إلا بشكل ضعيف من سلالة “أوميكرون”.

وأضافت بارانوفا، الأستاذة بكلية البيولوجيا المنهجية بجامعة جورج ميسون، أنه يوجد اختلاف كبير جدا بين هذين النوعين من الفيروس، وهو ما يستبعد إزاحة إحدى السلالتين للأخرى.

وتابعت الخبيرة: “المناعة ضد دلتا تحمي بشكل ضعيف من أوميكرون، وكذلك الحال بالنسبة لمناعة أوميكرون ضد دلتا. وهذا يعني أنه يتم تشكيل خطين ثابتين من سلالات الفيروس وسيتوجب على البشرية تحملهما في آن واحد”.

ووفقا لها، قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث موجات من هذه السلالة وتلك تتعاقب بشكل دوري فيما بينها.

وتابعت بارانوفا القول: “لنفترض أن هذه الموجات ستحدث بمعدل مرة واحدة في العام، بحيث يكون هناك وقت لتضعف المناعة قليلا. وقد نصل إلى موقف نحتاج فيه إلى لقاحين – أحدهما ضد أوميكرون والآخر ضد دلتا”.

المصدر: نوفوستي