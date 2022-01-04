ليبيا – قالت عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور منتهية الولاية نادية عمران إن نتائج اجتماع لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب اليوم الإثنين مع أعضاء من التأسيسية الذين وجهت لهم دعوة بشكل شخصي غير ملزمة، ولن تعترف بها الهيئة.

عمران وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أضافت: “الهيئة لن تعترف بأي تواصل خارج اللجنة المشكلة من طرفها، والنتائج التي ستعلن غير معترف بها”.

وأعربت عن استغرابها من تصرف لجنة خارطة الطريق، وتساءلت عن الأسباب التي دعتها إلى الاجتماع مع أعضاء من الهيئة، وتجاهلها طلب لجنة التواصل الاجتماع معها.

عمران اختتمت: “يبدو أن لجنة خارطة الطريق تعمل وفق إطار حُدّد مسبقًا، ومن ثمّ الخروج بموقف فقط”.