ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش إن اجتماع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري والمرشح الرئاسي عقيلة صالح لن يُفضي إلى حل بشأن التوصل لخارطة طريق، وقاعدة دستورية مشتركة لإدارة المرحلة المقبلة و إجراء الانتخابات على أساسها.

فنوش وفي حديثه لراديو “سبوتنيك” الروسي الإثنين، أوضح أنه لا توجد إمكانية حقيقية لإجراء الانتخابات في ظل سيطرة مجموعات عسكرية على المشهد، خصوصًا في طرابلس.

وأشار الخبير إلى أن الأطراف الخارجية المنخرطة في الشأن الليبي لم تبلور الحل حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه لن يجد ترجمة حقيقية على الأرض، بحسب قوله.

وأكد فنوش أن صمت الأطراف الدولية المنخرطة في الشأن الليبي، وعلى رأسها واشنطن والمبعوثة الأممية ستفاني ويليامز، يشير إلى أنه ليس هناك تصور ولا إدارة للأزمة أو إمكانية الضغط على الأطراف من أجل الوصول لحل.