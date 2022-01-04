ليبيا – قدم عضو مجلس الدولة الاستشارية بلقاسم قزيط تقييمًا كليًا لتجربة حكومة الوحدة الوطنية، قائلًا: “إن هناك درجة كبيرة من عدم الرضا عن أدائها، رغم إشادته بما يحقق وزير الصحة علي الزناتي، من جدية في التعامل مع ملف الصحة في ليبيا”.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الإثنين، أضاف أن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية كان ضعيفًا جدًا، وهذا يعود للأسف لتفشي ظاهرة المحسوبية والاعتماد على المقربين من الأهل والأصدقاء، لا على أهل الخبرة والكفاءة وذلك في غالبية مؤسسات البلاد وكذلك بالشركات والمصالح الخاصة.

وأشار إلى أن ضعف الأداء ليس صفة تنحصر على عمل حكومة الوحدة بمفردها، ولكنها تنسحب على كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية بما في ذلك المجلس الرئاسي ومجلس النواب، ومجلس الدولة الإستشاري.

قزيط استبعد نجاح محاولات تشكيل حكومة بديلة خلال مدة زمنية قصيرة لتتسلم مهام المسؤولية، مرجحًا استمرار عمل الحكومة في تصريف الأعمال خلال المدة القادمة، لحين الإعلان عن إجراء الانتخابات.