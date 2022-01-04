ليبيا- عقدت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب لقاء بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس مع مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور منتهية الولاية ورئيس لجنة العمل.

ووفقا للإيجاز الصحفي رقم 4 للجنة الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه تم استعراض طبيعة عمل اللجنة ومهامها والاستماع إلى شرح وافي من العضوين لمراحل صياغة مشروع الدستور والتحديات التي تواجهها والتطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق مع العضوين على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة فيما ستسعى لجنة خارطة الطريق إلى عقد لقاء مع الأعضاء الأخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.