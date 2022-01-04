ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن صحوة مجلس النواب حتى وإن جاءت متأخرة، فإنها مهمة في هذا التوقيت، على اعتبار أن البرلمان أصبح أكثر اقتناعًا بأن مجلس الدولة لا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار.

لنقي وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أضاف أن للجنة المشكلة من مجلس النواب لوضع خارطة الطريق ستقابل نظيرتها من مجلس الدولة الاستشاري، للتوافق حول قوانين الانتخابات، وللتشاور حول إمكانية إجراء تعديل لمشروع الدستور المقدم من الهيئة الدستورية، وذلك بإعادته للهيئة التي أصدرته في حالة فشل التوافق على التعديلات المقترحة.

وأفاد لنقي بأنه من المؤكد توجه المجلسين بعد التشاور فيما بينهما نحو دستور الاستقلال للعام 1951، مشددًا على أنه ليس لمجلس الدولة شروط محددة، ما عدا التشاور معه في كل ما منحه الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية من صلاحيات للمجلسين، وعدم انفراد مجلس النواب بالاختصاصات المشتركة بين الهيئتين.