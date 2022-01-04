ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و140 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.5 بالمائة، من أصل5669 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 516 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى378046 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 7149 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5740 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1,882,229 والمطعمين بالجرعة الثانية 861,094.