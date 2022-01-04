مصرع ضابطين في الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية قبالة حيفا

مصرع ضابطين في الجيش الإسرائيلي بتحطم مروحية قبالة حيفا

إسرائيل – لقي ضابطان في الجيش الإسرائيلي مصرعهما وأصيب ثالث مساء الاثنين بتحطم مروحية تابعة للبحرية قبالة شاطئ مدينة حيفا.

وسقطت المروحية في البحر قبالة مركز البحوث البحرية الواقع بحي بات غاليم في حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية قبالة شواطىء حيفا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المروحية من طراز “عطاليف” أو “الخفاش”، وهوت وارتطمت بمياه البحر خلال عودتها من مهمة تدريبية مساء الاثنين.

وأصدر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تعليمات بوقف التدريبات يوم الثلاثاء، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام عبرية