ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن هناك تحاملًا من قبل أطراف بعينها على حكومة الوحدة ،وأدائها العام، مضيفًا:” أن الجميع يعرف أن هناك كتلة بمجلس النواب وتحديدًا المقربة من رئيسه، تسعى من فترة لإسقاط الحكومة، لغرض تشكيل حكومة موالية لهم تنفذ رغباتهم”، على حد تعبيره.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أشار إلى وجود مجموعة شخصيات بعينهم يطمحون في أن يحلوا بدلًا من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وتحديدًا من قائمة المرشحين المتنافسين على موقع الرئاسة.