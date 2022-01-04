ليبيا – التقيت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أمس الإثنين بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بمن تم وصفهم بـ”ممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير”، وذلك في مقر البعثة.

الاجتماع استعرض ممثلي القوى بحسب ما ذكرت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقترحاتهم حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات النيابية.

بدورها، جددت وليامز تأكيدها على الحاجة إلى مواصلة المضي قُدمًا للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.

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