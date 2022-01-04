ليبيا – قال رئيس نقابة مخابز بنغازي محمود العريبي إن أسعار الدقيق مستقرة منذ عدة أيام عند حاجز 220 دينارًا للقنطار، لافتًا إلى أن المطاحن الواقعة في المنطقة الشرقية كلها متوقفة لأسباب غير واضحة.

العريبي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس، أشار إلى اعتمادهم على مطاحن مصراتة في توفير احتياجاتهم من القمح، موضحًا أن رغيف الخبز يباع بأسعار متفاوتة وأن ذلك يرجع إلى ازدياد المواد الداخلة في تصنيعه يوميًا ما يدعو بعض المخابز إلى تخفيض الوزن تحقيقا لسعر التكلفة.

وحمل العريبي وزارة الاقتصاد مسؤولية عدم إنشاء ديوان الحبوب وتوفير مخزون استراتيجي من القمح وترك المجال للتجار لتوريده بشكل خاص.

وبين أن اللجنة المشكلة لمتابعة وحصر الشركات والمطاحن ومخزونها في المنطقة الشرقية لم تبدأ عملها بعد.

وأوضح أن احتياج السوق الليبي من القمح لا يصل إلى مليوني طن من القمح، معتبرًا أنها ليست كمية كبيرة، أسوة بدول الجوار.

وتابع أن الوضع في الجنوب أسوأ بكثير من الشرق والغرب وأن أصحاب المخابز هناك يشترون لتر الوقود بسعر 3 دنانير.

وأردف العريبي أنه في السابق كانت نسبة البروتين في الدقيق تصل 13%، أما الآن فنسبة البروتين في الدقيق المورد عبر التجار تصل 7% أو 8% وهذه نسبة غير جيدة لتصنيع رغيف الخبز.