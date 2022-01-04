روسيا – أوضحت ناتاليا لابزوفا المختصة بالطب الرياضي وخبيرة تقويم العمود الفقري، إن تمرين الاندفاع Lunge exercise -هو تدريب هام يستخدم لتقوية عضلات النصف السفلي من الجسم.

وكشفت الطبيبة في حديثها، مدى صعوبة تنفيذ هذه التمارين، وهل يمكن أن تضر بالصحة في حال تكرار الحركة 50 مرة كل يوم.

ونوهت بأن تنفيذ “تمرين الاندفاع الأمامي الكلاسيكي” يجري كما يلي: يتم وضع القدمين على مسافة عرض الكتفين؛ ثم تقوم بتحريك ساق واحدة إلى الأمام. يحدث الاستناد في البداية على الكعب، ثم على القدم بأكملها. بعد ذلك، الساق التي المقدمة تنحني عند مفصل الركبة بزاوية 90 درجة. ويجب أن تكون الركبة موجودة مباشرة فوق أصابع القدم.

في تمرين الاندفاع الأمامي، تعمل عضلات الفخذ (عضلات الفخذ الرباعية) وعضلات الألوية (الكبيرة والصغيرة والمتوسطة) وعضلات أسفل الساق والعضلات الأساسية (عضلات البطن المستعرضة والمائلة).

ووفقا للطبيبة، يعتبر تنفيذ تمرين 50 الاندفاع 50 مرة في اليوم، حمولة كبيرة إلى حد ما بالنسبة للجسم، ولكنها ليست مفرطة، إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ، وكانت العضلات والأربطة والأوتار جاهزة لذلك.

حركات الاندفاع بحد ذاتها، لا يمكن أن تسبب الضرر للجسم: وهي من حيث الميكانيكا الحيوية، تشبه الحركة التي نقوم بها عندما نصعد السلالم.

ومع ذلك، يجب زيادة الضغط على الجسم في هذه التمارين بشكل تدريجي وبسلاسة: من الأفضل أن تبدأ بعشر اندفاعات لكل ساق.

وتابعت الطبيبة: “يتسبب تمرين الاندفاع بالكثير من الضغط على مفاصل الركبة. يمكن تقليل هذا الحمل إلى حد ما من خلال التركيز على عمل عضلات الألوية، والتي تعد مساعدة أثناء الحركة، بحيث تحدث الحركة ليس فقط بواسطة عضلات الفخذ الرباعية”.

المصدر: نوفوستي