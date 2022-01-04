ليبيا – كشف وزير النفط والغاز محمد عون تفاصيل الإتاوات المفروضة على شركات النفط الأجنبية ومن المخول باستخدامها قائلًا: “حسب نص المواد الواضحة في القانون رقم 25 – 55 الخاص بقانون البترول الليبي، تورد لوزارة النفط ومنها لحساب الخزينة العامة لدى وزارة المالية وهذا الإجراء السليم وبعد اعتماد حكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس تقدمنا بمذكرة لمجلس الوزراء لاعتماد الهيكل التنظيمي وتأخر الاعتماد“.

عون أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الهيكل تعرض لسلسة من التغيرات الجوهري،ة ولم يتم التمكن من نقل الإدارة العامة لمحاسبة الشركات والإدارة العامة للتقويم والقياس، وإدارة التنمية المستدامة، وإدارة العلاقات الخارجية التي تشمل المحافظين وأعضاء المجالس التنفيذية في المنظمات الدولية التي تتبع الوزارة وهذه الإدارات الأربعة أساسية في وزارة النفط، خاصة إدارة محاسبة الشركات باعتبارها كانت موجودة منذ إنشاء وزارة النفط من أكثر من 60 سنة مضت، باعتبارها إيرادات سياسية ويجب أن تورد عن طريق وزارة النفط للخارج.

وأضاف: “وللأسف الشديد تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط للحكومة ولرئيس الوزراء الذي أصدر قرار 433 بالإذن للمؤسسة الوطنية للنفط بالصرف من هذه الضرائب والإتاوات على بعض المشاريع، وتقدمنا بالعديد من المذكرات للحكومة الليبية وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وذكرنا في المذكرات أن هذا مخالف بشكل صريح لنص القانون وخاصة المادة 15”.

وتفدم خلال حديثه بالشكر لرئيس ديوان المحاسبة على هذه الإجراءات، باعتبار أنه تقدم بمذكرة واضحة وطلب من رئيس الوزراء سحب القرار والأدهى هو احتفاظ الشركات بمبالغ طائلة من الإتاوات والضرائب لديها من شهر 10 -2020 بتعليمات من مصطفى صنع الله لمدير عام الإدارة العامة لمحاسبة الشركات، ليطلب من الشركة الأمريكية وتوتال الفرنسية الاحتفاظ بهذه الإتاوات والضرائب والإيجارات، إلى أن يتم إخطارهم من قبل المؤسسة ولأكثر من سنة يتم احتفاظ الشركات بالأموال الليبية التي هي ملك خاص وحق كامل للدولة الليبية.

كما اعتبر أن التفريط فيها يرتقي لجرائم اقتصادية وكأنها اغتصاب للمال والاحتفاظ بها في جهة أجنبية بدون حق، مشيرًا إلى أن طريقة الاحتفاظ هذه مشينة وغير محترمة والتي تتجاوز صلاحيات واختصاصات وزارة النفط والغاز.

ونوّه إلى أنه منذ 10 مارس 2021 تم اعتماد الحكومة المؤقتة التي تشمل وزارة النفط، وللأسف لم تكون في حكومة الوفاق الوطني وتم إلغاؤها، وهذا خطأ، بالتالي حرمت الدولة الليبية من المليارات، معتقدًا أن الرقم والمبلغ وصل لأكثر من 3 مليار.