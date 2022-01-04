ليبيا – أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عودتها إلى العاصمة طرابلس لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة وحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية.

وليامز وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت: “أعود إلى العاصمة طرابلس -عروس المتوسط- لمواصلة المشاورات مع الفرقاء السياسيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة، وحث الجميع على ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الاستقرار في ليبيا”.