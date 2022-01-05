ليبيا – وجه الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية رسالة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى وليامز.

أبو سبيحة قال في نص رسالته التي نشرها عبر تدوينة له على موقع التواصل “فيسبوك”: “مما يفقدكم الحيادية والمصداقية والوقوف على مسافة واحدة من كل أطياف الشعب الليبي تركيزكم على شخصيات معينة وأحزاب دون غيرها وتجاهلكم لمناطق وإسقاطها من حساباتكم كمنطقة فزان”.

وأشار إلى أن هذا يجعل غالبية الشعب يشك فى نزاهة البعثة ولا يثق في تصرفاتها التى يعتبرها تحيزًا لبعض الاطراف.

كما أضاف: “لذلك أي تصرف أو تصريح من جانبكم يخرج عن رغبة الشعب الليبي التي عبر عنها في تظاهراته والمتضمنة إجراء الانتخابات بأسرع وقت وعدم دخول البلاد في مرحلة انتقالية جديدة، واحترام قانون الانتخابات والأحكام الصادرة بمقتضاه يعتبر خروجًا عن ارادة الشعب، ولا يؤدي لحل المشكلة السياسية ولا يزيدها الا تأزماً وتعقيداً”.

وحمّلها المسؤلية القانونية والأخلاقية عن كل ما يترتب على أي تصرف أو تصريح من نتائج لا يحمد عقباها.