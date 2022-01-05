الجزائر – أكدت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان لها، إن مستوى إنتاج الجزائر سيبلغ 982 ألف برميل في اليوم خلال شهر فبراير المقبل 2022.

وجاء ذلك ضمن بيان نشرته الوزارة في صفحتها في “فيسبوك” عن نتائج اجتماع مجموعة “أوبك+” لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وتقرر خلال الاجتماع الحفاظ على مسار زيادة الإنتاج بشكل تدريجي.

كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر فبراير 2022.

بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى إنتاجها 982 ألف برميل في اليوم خلال شهر فبراير 2022. كما تم الاتفاق على مراقبة تطور سوق النفط عن كثب ورصد مدى تأثير المتحور الجديد أوميكرون على أسواق النفط.

كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة “أوبك” والدول غير الأعضاء في منظمة “أوبك” في 02 فبراير 2022.

المصدر: RT