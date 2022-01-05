التحالف يقصف مواقع أطلق منها النار على تجمعاته شرق سوريا

التحالف يقصف مواقع أطلق منها النار على تجمعاته شرق سوريا

سوريا – أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن توجيه ضربة جوية “دفاعا عن النفس” لمواقع أطلق منها النار على تجمعاته في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشار التحالف إلى أن “قواته رصدت عدة مواقع لإطلاق الصواريخ في محيط قاعدة القرية الخضراء في سوريا”.

وتابع: “دفاعا عن النفس شنت قوات التحالف ضربات بهدف القضاء على التهديد”.

وشدد التحالف على أن “الهجمات تشكل تهديدا خطيرا للمدنيين في سوريا، وقد تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة”.

وتعرضت قاعدة القوات الأمريكية في منطقة حقل “العمر” النفطي بريف دير الزور شرق سوريا قبل أسبوعين لقصف صاروخي.

وأكدت مصادر محلية في محيط القاعدة سماع دوي 4 انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل “العمر” الذي تتخذه قوات التحالف قاعدة لا شرعية لها شرق دير الزور.

المصدر: RT