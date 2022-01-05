ليبيا – شدد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي على أنه لا يحق لأحد من المؤسسات التي لا تملك شرعية حقيقية أن تصادر حق المواطنين الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، بالتالي تشييع الانتخابات لمثواها الأخير أمر بعيد المنال.

الشركسي قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار “التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إنه لا بد من رفض أي أطروحة تتكلم عن خارطة طريق جديدة من مؤسسات هي حقيقة لا تمتلك شرعية وشرعيتها نفذت عندما جاء الاتفاق السياسي وانتهى، وجاء بعده خارطة طريق والبلاد اليوم على مشارف نهاية الخارطة، بالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال مصادرة هذا الحق.

وأضاف: “لماذا لم يحصل اقتراع يوم 24 من ديسمبر، هناك عدة أسباب، نرى أن مجلسي النواب والدولة يرمون كرة النار في المفوضية والمفوضية تحاول أن تتنصل، وهناك أخطاء حصلت من كل الأجسام التي من المفترض أنه منوط بها سواء في إطار التشريعات أو تنفيذها وحتى من القضاء نفسه، اليوم نرى أن فكرة أشخاص قاموا بالتزوير واستبعدتهم المفوضية يرجعهم بالقانون هذه غريبة، بالتالي هناك شراكة من كل الأجسام وحتى مجلس النواب تباطأ وتلكأ، هو أصدر القانون عدة مرات وعدله”.

كما أردف: “عندما يكون هناك تعاون مع مجلس النواب والمفوضية، المفوضية تقيم القانون وتطالب التعديلات وكما وصفها عماد السائح أن هناك قوة قاهرة ترفع القوة القاهرة، نحن نعرف أن كل الأجسام المناط بها العمل على الانتخابات أخطأت، لكن اليوم عرفنا مكامن الخلل ونشخصه بشكل جيد، وبإمكان مجلس النواب بنية سليمة أن يعالج الإشكاليات حتى بالقانون نفسه ويصدر القانون، لكن لا توجد نية حقيقية للذهاب للاقتراع”.

وقال خلال حديثه: “لا نريد أن نبدأ في إلقاء اللوم وإلا ما سبب وجود لجنة الحوار إلا لتباطؤ وتلكؤ المجلسين، لا يريدان مغادرة السلطة، ولنكن صرحاء، ولا يحاولوا تبرير الباطل، اليوم لا يمكن أن نقول مجلسي النواب والدولة مجتمعين لا يتحملان مسؤولية التدهور الذي نحن فيه، وأنهم لا يريدون مغادرة المشهد السياسي والبقاء على الوضع القائم ونرى اليوم تحركات في المغرب وعودة لمناقشة المسار الدستوري الذي نعلم أنه مسار صعب ومستحيل المضي فيه”، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه بإمكان مجلس النواب بعد ما طرحه السايح تحديد النقاط ومعالجتها وبعدها الاتفاق مع المفوضية على تاريخ 24 فبراير أو يناير فهو ليس إشكالية، لافتًا إلى أن الإشكالية أن يقول مجلس النواب للسايح إذا كنت جاهزًا أجرِ الانتخابات، وهذا بسبب أنهم يريدون الضغط عليه لتأجيل الانتخابات دون موعد، بحسب زعمه.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص