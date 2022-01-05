ليبيا – اجتمع النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الثلاثاء مع رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد عبد الحكيم الخيتوني.

الاجتماع تناول بحسب مكتب إعلام النائب العام استعراض آخر الأعمال المنجزة من قبل الفرع والمكلف بها من قبل مكتب النائب العام من منع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي والغابات المملوكة للدولة، وكذلك مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

واطلع النائب العام على آخر الأعمال المنجزة من خلال تقرير مفصل قدمه رئيس الفرع حول سير العمل في تنفيذ التعليمات وضبط المخالفين والمطلوبين، وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل والآليات المتخذة لتذليلها بما يساهم في تأدية المهام والواجبات على أكمل وجه.

وأثنى الصور على المجهودات التي يبذلها رئيس الفرع وأعضاؤه، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد خدمةً للوطن والمواطن.