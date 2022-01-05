ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر محمد الغزالي إن التهديدات التي حالت دون نشر أسماء المترشحين والتي اعتبرها رئيس المفوضية عماد السايح قوة قاهرة لم يذكرها تحديدًا، لوضع النقاط علي الحروف، ولكن حددها في بعض الأحكام القضائية المتأخرة والمتناقضة.

الغزالي وفي تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″ المصري أشار إلى أن القوة الأخرى التي هددت بالتفجير والتخريب هي واضحة دون أن يذكرها، فهي المليشيات المدعومة إخوانيًا، وبقايا الجماعات المتطرفة الفارة من بنغازي إلي طرابلس.

وتابع: بالنسبة للأسماء المبعدة من المترشحين، لم يذكرها كأسماء، بل حدد عددًا، وهم في حدود 12 اسمًا.

وأضاف :”أن تأجيل الانتخابات أمر يفرضه الواقع، وهو واقع التهديدات الأمنية، ورفض المافيات السياسية للانتخابات والتي صرحت صراحة في الإعلام رفضها إجراء الانتخابات ومخرجاتها، ووصل الأمر بما يسمى بمجلس الدولة الإخواني على لسان مشريهم إلى تصريحهم باللجوء إلي الحرب، مما جعل المفوضية تتريث في تنفيذ العملية الانتخابية إلى توفير المناخ المناسب والقرار الصائب والمشترك مع ممن يعنيهم الأمر في الدولة”.

وأنهى الغزالي تصريحه بالقول: حقيقة التهديدات موجودة ولن تسمح بتحقق نتائج العملية الانتخابية حتى فيما لو تمت بسلام، نظرًا لكثرة السلاح والمليشيات الموالية للمافيات السياسية التي سوف تستخدمها مقابل المال متى ما رأت النتائج في غير صالحها وهنا أقصد العاصمة ومن يسطر عليها بين مليشيات ومافيا إخوانية.