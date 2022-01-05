ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري إن البعض وعد أن يؤدي إجراء خفص سعر الدينار الليبي إلى تدفق السيولة على المصارف التجارية، بما يخدم المواطنين، لكن الحقيقة هي تحقيق زيادة في إيرادات الخزانة العامة على حساب المواطن الذي تحمل القرار من دخله الحقيقي، إذ انخفض بشكل ملحوظ.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن الشرائح الأقل دخلًا لم تعد قادرة على توفير حتى السلع الضرورية، في حين أن الزيادة في الإنفاق لم تنعكس على إنفاق رشيد على احتياجات المجتمع أو تطويره.

وأكد أن المصرف المركزي هو سبب تنامي السوق السوداء للدولار، وانخفاض قيمة الدينار، وذلك بسبب عدم فتح الاعتمادات اللازمة للسلع.

وتابع: “تعنت المصرف المركزي يؤدي إلى لجوء التجار لشراء الدولار من السوق السوداء، حتى ولو وصل سعر العملة الأمريكية إلى 15 دينارًا، وربما حتى أعلى، ويتحمل تلك الزيادة المواطن”.