ليبيا – اعتبر المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري أن العام المنصرم لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا كان مليئًا بالبيانات فقط؛ ففي كل مناسبة أو حدث سياسي تكتفي بإصدار بيان وتنشره.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء، اعتبر أن معيار نجاح البعثة هو تنفيذ ما كلفها به مجلس الأمن، أي عقد الانتخابات، الأمر الذي لم يحدث.

واستدل الفيتوري على فشل البعثة بالاستقالة المفاجئة لرئيسها، التي اعتبرها بمثابة شهادة اعتراف بهذا الفشل، مشيرًا إلى أنها انشغلت بملفات كان من الممكن تأجيلها لحين تحقق الهدف الأساسي.

وأرجع هذا الانشغال، بحسب وصفه، إلى أنها كانت ترغب في أن تملأ تقريرها الذي تسلمه لمجلس الأمن ببعض الإنجازات المزيفة في ملفات الهجرة والنازحين وحقوق الإنسان وما شابه.

وطالب الفيتوري البعثة بسرعة تقديم الدعم لخارطة طريق جديدة في أقرب وقت.