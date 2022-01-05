روسيا – كشف رئيس شركة “روستيخ” الروسية سيرغي تشيميزوف عن موعد الإنتاج التسلسلي للطائرة الروسية الحديثة MC-21، التي ستنافس طائرات من “بوينغ” و”إيرباص”.

وقال تشيميزوف، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن الإنتاج التسلسلي لطائرة MC-21 المزودة بمحركات روسية الصنع من طراز “بي دي- 14” وأجنحة مطورة في روسيا في العام 2024.

كذلك أشار تشيميزوف إلى أنه من المقرر زيادة حجم إنتاج الطائرات من هذا الطراز إلى مستوى 76 طائرة سنويا بحلول العام 2027.

وأضاف المسؤول الروسي أنه في العام الجاري 2022 سيتم إنتاج أولى الطائرة من هذا الطراز.

يشار إلى أن الطائرة الروسية MC-21 هي طائرة متوسطة المدى، ومصممة لتنافس طائرتي “بوينغ-737″ و”إيرباص آ320” في سوق الطائرات العالمية، حيث أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود وميزات أخرى.

وتتسع الطائرة الروسية لما بين 150 و211 راكبا حسب طلب المشتري، وصممت بناء على أحدث التكنولوجيا الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة.

المصدر: تاس