ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الثلاثاء سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا، سليمان شنين، الذي نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمجلس الرئاسي.

الكوني أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وأشاد بدور الجزائر في حل الأزمة الليبية، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية، والاقتداء بالتجربة الجزائرية الملهمة في سياق مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

من طرفه شدد سليمان شنين، على أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبيين الشقيقين التي تربطهم أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة.

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