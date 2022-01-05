ليبيا – رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن الحديث عن خارطة طريق في الحالة الليبية، تعني أن الفترة الانتقالية لن تقل عن عام.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء أوضح أن اجتماعات لجنة خارطة الطريق مع أطراف اعتبرها فاقدة للشرعية، يؤكد حرص الأخيرة على الاستمرار لأطول فترة ممكنة؛ كونها المستفيد المباشر من بقاء امتيازاتها، من خلال احتكارها للسلطة.

وفيما قالت لجنة خارطة الطريق، رأى أن تعدد اللقاءات يعني غياب الرؤية والخيارات الوطنية وعجزها عن تقديم أي شيء، وربما انتظار إنجازها من طرف أجنبي.

وأشار إلى أن الدول النافدة في الأزمة الليبية، التي تدير هذه الأطراف المحلية هي التي ستنتج الخارطة الجديدة، فيما سيقتصر دورهم على التصديق عليها ومباركتها.

وحول موقف الليبيين الذين انتفضوا أمام جلسة البرلمان الأسبوع الماضي للمطالبة بالانتخابات، رأى المرعاش أن الليبيين أصبحوا منهكين وغير قادرين على القيام بأي فعل مؤثر، بسبب الأزمات الأمنية والمعيشية والفساد الممنهج الذي دام لمدة تزيد على عشر سنوات.