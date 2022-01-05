ليبيا – باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام بإجراء استجواب الصديق عبد الكريم كريم النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وزير الداخلية، حيال الوقائع التي رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارًا ومائتين وسبعة وخمسين مليونًا وتسعمئة وخمسة وأربعين ألفًا وسبعمئة وسبعين دينارًا.

مكتب النائب العام أوضح أن ذلك نتيجة مخالفة القواعد الناظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة، من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لإحدى عشرة شركة إلى مئة وواحد وعشرين تكليفًا مباشرًا للشركات ذاتها.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار النائب العام التي اقتضت من وكلائه المواظبة على إيلاء الاهتمام اللازم بتحقيق الجرائم الموصوفة بالفساد بسرعة واتساق، وعلى الأخص استعجال البدء في الملاحقة القضائية للموظفين العمومين الذين مست أفعالهم بحرمة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم حال استيفاء إجراءات التحقيق، التي كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة للتشريعات .

وتناول إجراء الاستجواب أيضًا مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة.

كما ورد في معرض إجراء الإستجواب إثبات مواجهة المتهم بالأدلة التى كشفت عن صحة واقع تقديمه يد المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالًا عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيفة.

واعترف المتهم ببقية الأدلة القائمة قبله ولخصها خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مئتان وثلاثون مليونًا ومئة وتسعة وثمانون ألفًا وثمانمئة وتسعة وخمسون دينارًا، وعليه أمر وكيل النيابة العامة المحقق بحبس المتهم احتياطيًا.