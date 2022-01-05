نيويورك – أكدت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة، منى يول، إن بلادها ملتزمة بجعل المرأة والسلام والأمن أولوية قصوى خلال فترة رئاسة مجلس الأمن.

وأوضحت يول، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يناير، في مؤتمر صحفي أن “النرويج ملتزمة بجعل المرأة والسلام والأمن أولوية قصوى خلال فترة رئاستنا. وسنمنح الأولوية لمشاركة النساء من بناة السلام والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

ولفتت إلى أن “النساء غالبا ما يكن من بين أكثر الفئات تضررا من النزاع، ومع ذلك يظلن مهمشات عندما يتعلق الأمر بالعمليات السياسية وصنع السلام”، مؤكدة أن بلادها تعتزم عقد “حدث توقيع” في 18 يناير بشأن التصدي للعنف الذي يستهدف المرأة في عمليات السلام والأمن.

وأضافت: “في المجلس، نتحدث دائما عن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة. لهذا السبب نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد والتخويف والانتقام ضد النساء المشاركات في عمليات السلام، بما في ذلك اللواتي يقدمن إحاطات إعلامية إلى المجلس”.

وأكدت يول أن “النرويج تهدف أيضا إلى وجود إحاطات من المجتمع المدني في جميع الجلسات المفتوحة لمجلس الأمن في يناير”، مضيفة “إن مساهمة المجتمع المدني في المجلس تخلق جسرا هاما بين ما تتم مناقشته في المجلس والتأثير المحسوس على أرض الواقع”.

ولفتت إلى أن “حدث التوقيع” الثاني الذي سيقام في 25 يناير سيكون في مجال حماية المدنيين، وسوف يركز على التهديدات التي يتعرض لها المدنيون في حرب المدن.

وقد قررت النرويج رفع المناقشة المفتوحة الفصلية حول الوضع في الشرق الأوسط إلى المستوى الوزاري هذا الشهر. وستترأس المناقشة التي ستعقد يوم 19 يناير وزيرة الخارجية النرويجية.

وقالت يول: “من وجهة نظرنا، يستحق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مزيدا من الاهتمام، نعتقد أنه من الأهمية بمكان تعزيز تركيز المجلس على هذا الصراع الذي طال أمده وضرورة إيجاد حل سياسي له، والتأكد من تجنب المزيد من الإجراءات التي تقوض آفاق حل الدولتين”.

المصدر: شينخوا