روسيا – أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقاء مع المدير العام لشركة “الأسلحة الصاروخية التكتيكية”، بوريس أوبنوسوف، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس المؤسسة.

وقال أوبنوسوف: “في 24 يناير سيكون هناك 20 عاما منذ إصدار أمركم. ومرت هذه السنوات كيوم واحد. وسنحتفل بالذكرى الـ20 بتأسيس الشركة”.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن قراره هذا سمح بالحفاظ على المصانع الرئيسية التي كانت تشكل مركز الشركة ثم تم تطويرها”.

بدوره ذكر أوبنوسوف أن مؤسسته تضم اليوم 38 شركة، وتوظف 55 ألف شخص. ووفقا له، فقد احتلت المؤسسة بشكل شبه كامل مكانة متخصصة في أسلحة الطيران، وكذلك حوالي 70% من الأسلحة البحرية.

وأضاف: “لقد أنشأنا واجتزنا اختبارات الحالة واعتمدنا أكثر من 20 نوعا مختلفا من الأسلحة. لدينا طلبات تصدير كبيرة. ربما يكون مشروع مشترك مثل “BrahMos” معروفا ليس فقط لنا، ولكن في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن هذا مثال على ذلك التعاون بين الدول، عندما تحل الدول المشاكل لصالح بعضها البعض”.

كما أبلغ أوبنوسوف الرئيس بوتين بأن حوالي %28 من منتجات المؤسسة ستكون مدنية بحلول عام 2025. وسيشمل ذلك الطائرات بدون طيار والمعدات والمواد المركبة للأدوية والأدوات.

المصدر: نوفوستي