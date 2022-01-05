ليبيا – تعجب المحلل الاقتصادي الليبي ناصر بوخشيم من إلقاء البعض اللوم على ارتفاع الأسعار عالميًا، بدلًا من التطرق إلى مسألة سعر صرف الدينار، والحديث عما يسمى بـ”التضخم المستورد”، وارتفاع تكاليف النقل البحري.

بوخشيم وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” قال: إن الغرض من خفض سعر الصرف هو محاولة السيطرة على عجز الموازنة العامة وتقليل الدين العام، بحكم أنها أسهل الطرق للتدخل النقدي، لكن تم ذلك دون النظر في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه السياسة، والتي يتحمل أعباءها المواطن البسيط صاحب الدخل الثابت والمحدود، في اقتصاد يعتمد على الاستيراد من الخارج في جل -إن لم يكن كل- بنود الإنفاق لديه، الاستهلاكي والاستثماري والحكومي.